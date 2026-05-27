Llamazares (IU) pide medidas municipales en Oviedo para hacer frente a la ola de calor

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESs) -

El portavoz de Convocatoria por Oviedo-IU, Gaspar Llamazares, ha reclamado que el equipo de gobierno municipal adopte medidas para hacer frente a la ola de calor, complementando así las iniciativas que ha puesto en marcha la Administración Central y el Principado respecto a la situación de locales públicos, escuelas e institutos con altas temperaturas.

Llamazares ha subrayado la necesidad de intensificar las labores informativas dirigidas a la ciudadanía, señalando que "de una parte mediante la información a los ciudadanos sobre la mejor forma de hidratarse, de caminar por la ciudad, de salir a la calle" resulta fundamental.

El portavoz de IU ha insistido en la importancia de identificar y difundir entre los ciudadanos y visitantes "cuáles son las mejores zonas para pasear" con sombra, de modo que se facilite el acceso a espacios seguros durante los períodos de máximas temperaturas.

Asimismo, Llamazares ha propuesto la creación de 'refugios climáticos' que deberían ser tanto públicos como privados, tanto municipales como de otras administraciones donde puedan refugiarse aquellas personas que en determinado momento necesiten bajar la temperatura corporal.

El representante municipal ha enfatizado que estas medidas resultan esenciales para "evitar el efecto del calor y en definitiva no tener consecuencias de la ola de calor en forma de golpe de calor", subrayando así la importancia de adoptar acciones preventivas que protejan la salud de los ciudadanos durante esta situación meteorológica.