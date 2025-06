Llamazares (IU): "El Plan de Movilidad de Oviedo es un documento sin alma, sin objetivos ni hoja de ruta"

OVIEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha calificado este viernes el Plan de Movilidad impulsado por el Ayuntamiento como "un documento sin alma", al considerar que carece de "objetivos concretos, metas, plazos, evaluación y participación".

Durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, Llamazares ha señalado que el equipo de gobierno "llega al plan de movilidad como un mal estudiante, atropelladamente y con las cosas prendidas con alfileres", y ha asegurado que los documentos están presentan "una escasa vinculación con la realidad de Oviedo".

Según el portavoz de IU, el documento remitido por el Ayuntamiento al Principado para su evaluación ambiental "podría ser de cualquier otro sitio" y "se encuentra en un vacío de contexto". "No tenemos el plan de lucha contra el cambio climático, que estaba anunciado pero se retrasa a diciembre, ni el plan general de ordenación urbana", ha señalado.

Llamazares ha criticado que "el documento no tiene objetivos concretos, no tiene metas, no tiene plazos, no tiene evaluación, no tiene participación", lo que en su opinión lo convierte en "un verdadero brindis al sol". "No hay hoja de ruta, no hay pasos intermedios para llegar a un nuevo modelo de movilidad", ha añadido.

Entre sus principales críticas, Llamazares ha subrayado la falta de metas de reducción de emisiones o medidas de mejora del transporte público. "Podría plantearse un objetivo del 10% o del 20% de rebaja de las emisiones, o aumentar líneas y bajar precios del transporte público, pero no aparece", ha afirmado.

También ha lamentado que no se incluya el enfoque de género ni propuestas sobre movilidad de cuidados. "La movilidad no es igual para todos, y el plan debería incorporar esa perspectiva", ha sostenido.

Llamazares ha anticipado que el grupo municipal de IU ha presentado aportaciones en este proceso de consulta, entre ellas la incorporación de objetivos "alcanzables pero también ambiciosos" en barrios como Ventanielles o Trubia, así como la creación de espacios escolares y sanitarios. "Un objetivo podría ser crear cuatro o cinco plazas de ese tipo al año", ha ejemplificado.

Sobre la tramitación, ha recordado que el periodo de presentación de alegaciones concluye el día 16 y que la previsión del equipo de gobierno es llevar el plan a pleno en julio. En cuanto a la posición de voto de su grupo, ha indicado que "de momento es muy crítica" y ha condicionado una posible negociación a la voluntad del gobierno local de incorporar propuestas.