Llamazares lamenta que IU emprenda una "cacería personal al modelo de Villarejo"

Publicado 21/12/2018 10:28:23 CET

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares, ha cargado este viernes contra la dirección federal de la coalición de izquierdas, liderada por Alberto Garzón, a la que ha reprochado que emprenda una "cacería personal" contra Llamazares, "antes con insultos", y ahora "con el modelo de Villarejo, el modelo de las cloacas".

Llamazares se ha referido en estos términos a las declaraciones que IU ha filtrado del mes de mayo, en las que el portavoz asturiano hablaba de presentarse a las elecciones con Actúa, el partido que fundó junto al exjuez Baltasar Garzón. "Yo solamente tengo que decir que defiendo mi libertad para reflexionar sobre la situación política de la izquierda, que veo con preocupación la disolución de Izquierda Unida en Podemos, y que en consecuencia hemos tenido una reflexión en el seno de Izquierda Abierta y Actúa con respecto a qué hacer", ha defendido.

La grabación difundida, ha explicado, es una información de hace seis meses, por lo que entiende que está "totalmente fuera de la actualidad". Era además "una tormenta de ideas" en relación a qué hacer en el seno de Actúa. Después de esta conversación, ha añadido, Actúa ofreció a IU y Podemos diálogo, mientras que la respuesta "ha sido el silencio" en primer lugar, y ahora "parece que la respuesta es el portazo". "Tomaremos nota", ha dicho, para después afirmar que no tiene por qué "pedir perdón".

El exlíder de IU nacional ha asegurado que "siempre" ha sido leal a la organización y que ahora sigue siéndolo. "No hemos adoptado una de las decisiones, que era romper y presentarnos al margen de Izquierda Unida, sino que nuestra decisión ha sido la de ponerme a disposición de la dirección de Asturias para la futura candidatura también colaborar con Izquierda Unida y Podemos, mandándoles sendas cartas las dos organizaciones y poniéndonos a su disposición", ha asegurado.

Actúa, ha dicho, ha optado por la colaboración con IU, y la respuesta de la organización federal ha sido "la insidia, el insulto, y ahora la utilización de las filtraciones para el descrédito personal". Ante esta postura, Llamazares ha asegurado que sigue con la mano tendida para colaborar. "Yo sigo estando a disposición de lo que diga la dirección de IU Asturias, a la cual me considero ligado, y no tanto a la dirección federal, que con estos métodos cada vez me tiene más lejos", ha aseverado.

A su juicio, esta actitud de IU federal responde a a que Alberto Garzón "y su entorno" están "muy descontentos, muy incómodos", con la situación política, "que no les favorece", así como con el manifiesto que han difundido los sectores descontentos de IU.