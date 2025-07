Llamazares pide al Principado "respeto" a los vecinos de El Cristo y que cumpla los plazos de derribo del antiguo HUCA

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha pedido este miércoles al gobierno asturiano "respeto" hacia los vecinos de El Cristo y que cumpla los plazos comprometidos de demolición de los edificios del antiguo HUCA.

En una nota de prensa, Llamazares ha explicado que ha alcanzado el consenso en la Comisión de Urbanismo para debatir, en el próximo pleno municipal del 29 de julio, una iniciativa que reúna el consenso de la Corporación local en contra de los atrasos en el derribo y el plan posterior para estos terrenos.

Aunque inicialmente IU había propuesto a los grupos la celebración de un pleno extraordinario para fijar una posición común, no ha sido posible al no recabar el apoyo del mínimo necesario de concejales para sacarlo adelante. "Lamentamos que no lo hayan valorado pero garantizamos, con la aprobación de esta iniciativa, que El Cristo sea materia de debate y acuerdo en el próximo Pleno".

Llamazares ha explicado que su grupo no está de acuerdo con los argumentos del gobierno autonómico para la paralización de las obras."El Principado debe tener respeto a las vecinas y vecinas del Cristo y al resto de instituciones cumpliendo los plazos establecidos para la demolición de los edificios de la antigua zona sanitaria", ha insistido.

También reclaman que en la Comisión tripartita creada para El Cristo, se incorpore "de manera inmediata" la Seguridad Social para definir el futuro de sus propiedades en la zona: la antigua Residencia y el edificio de Rehabilitación. "No es admisible que a estas alturas haya indefinición sobre partes del todo sobre el que se tiene que actuar", ha indicado, señalando que un plan de esta magnitud, "debe hacer honor a su nombre y tener, ya a estas alturas de deterioro, hartazgo y dilación, planificado al milímetro toda la actuación en El Cristo".