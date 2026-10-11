Llamedo cree que el V Congreso de Asturianía refuerza el papel de la emigración en la construcción de Asturias

Congreso de Asturianía en Buenos Aires - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que el V Congreso Mundial de Asturianía, celebrado esta semana en Argentina bajo el lema 'AsturiES Plural', ha servido para reforzar el papel de la emigración en la construcción de la Asturias del presente y del futuro, tras dos jornadas de trabajo que han reunido en Buenos Aires a representantes de 35 centros asturianos de América, España y Bruselas.

En una nota de prensa, Llamedo ha resaltado que la capital argentina ha acogido por primera vez fuera de Asturias este encuentro internacional en reconocimiento a un país que ha recibido a miles de emigrantes de la comunidad y que concentra la mayor colectividad asturiana en el exterior, formada por cerca de 40.000 personas. "Queríamos que este congreso viniese aquí, a un país en el que la huella de la emigración asturiana ha tenido un peso fundamental", ha señalado desde Buenos Aires.

También ha subrayado que durante las sesiones de trabajo de este foro internacional el Gobierno del Principado ha seguido con atención "los debates, las reflexiones, las propuestas y la hoja de ruta" planteadas por los representantes de los centros y casas de Asturias. "Defendemos que la emigración asturiana no solo forme parte de nuestra historia o de nuestro pasado, sino que tenga también un papel fundamental en el presente y en la Asturias que queremos ser", ha precisado.

A su juicio, el encuentro ha permitido analizar la evolución de las políticas de emigración y retorno impulsadas por los gobiernos presididos por Adrián Barbón. En este sentido, ha recordado que Asturias "atraviesa un momento de máximos históricos en retorno" y ha indicado que los centros asturianos siguen desempeñando "una función relevante" tanto en el acompañamiento de las personas emigrantes como en la difusión de la imagen de la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados del congreso ha sido, según Llamedo, la implicación de la juventud vinculada a los centros asturianos, que ha recibido "con ilusión" el anuncio del presidente del Principado sobre la celebración, en 2027 en Montevideo (Uruguay), de un encuentro internacional de jóvenes vinculados con Asturias.

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, la celebración del congreso "también ha permitido avanzar en el desarrollo de la Red Asturias Emprende", una iniciativa orientada a estrechar la colaboración con la diáspora asturiana y fomentar nuevas oportunidades de cooperación económica y empresarial entre las dos orillas del Atlántico.