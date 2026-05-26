Llamedo defiende que el Gobierno asturiano es "estable" y trabaja para mantener a la región "al margen de la involución"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, este martes en Arriondas. - PRINCIPADO

PARRES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha defendido este martes la estabilidad del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que "el Gobierno de unidad trabaja día a día por el interés de Asturias", desarrollando "una agenda centrada en reforzar el estado de bienestar".

En declaraciones a los medios en Arriondas, donde asisitó al taller de sensibilización de emprendimiento de mujeres en la Casa de Cultura, la vicepresidenta ha subrayado el objetivo de la coalición --FSA-PSOE y Convocatoria-IU-- que sustenta al Ejecutivo asturiano de "seguir manteniendo Asturias al margen de la involución que estamos viendo en otras comunidades autónomas".

Sobr las discrepancias internas entre la FSA-PSOE y Convocatoria-IU, ha restado importancia a la situación señalando que "entre las fuerzas de gobierno hay diferencias, como es normal". "Somos un gobierno estable y se van a analizar todas estas diferencias en esta reunión de seguimiento del acuerdo", ha zanjado.