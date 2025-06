Llamedo al PP: "La RTPA no es 'Teleayuso', aquí se goza de autonomía e independencia"

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha replicado este miércoles al PP que la "RTPA no es Teleayuso y goza de autonomía e independencia".

Llamedo respondía así a la pregunta del diputado del PP, Manuel Cifuentes sobre si el Gobierno comparte la decisión tomada por los órganos de dirección de la radiotelevisión pública asturiana de no emitir la misa del día 8 de septiembre desde la basílica de Covadonga.

"Lamento que le falle el subconsciente. Asturias no es Madrid, la RTPA no es 'Teleayuso'. Aquí la RTPA goza de autonomía e independencia. Las decisiones se toman por criterios técnicos, se toman en los órganos de dirección por profesionales, en los órganos de gobierno de la RTPA de la que ustedes --el PP-- forman parte. Este gobierno ni comparte ni discrepa, solo respeta la autonomía y respeta la independencia, algo que a ustedes les suena muy lejanos", dijo Llamedo.

La vicepresidenta ha pedido al PP que "recapacite" y dejen de "generar crispación" porque a su juicio "es lo único que sabe hacer el PP". Además les ha instado a hacer una comparativa de cómo utiliza el PP la televisión pública en todas y cada una de las comunidades autónomas donde gobiernan.

"Podrían haber aprovechado esta intervención para rectificar. La gente sabe que la RTPA es su tele de confianza y es la tele de Asturias. Le recomendaría que no metieran las garras en ellas. Aquí no hay sectarismo, aquí no hay enfrentamiento", dijo Llamedo, que ha insistido en que el PP tiene dos representantes en los órganos de dirección de la RTPA.

No obstante ha indicado que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo para el mismo voto. "Uno vota en contra y el otro se abstiene. Un clásico del Partido Popular", dijo.

Por su parte el diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha indicado que esta decisión es "un paso más en la animadversión del Gobierno con el arzobispo, que también está impulsada por las presiones de sus socios de la extrema izquierda".

"En esta guerra ustedes han hecho víctimas a esa audiencia, y por su sectarismo les van a privar de poder seguir la misa", dijo el diputado del PP, que ha manifestado que "hay muchas televisiones públicas en este país que emiten actos religiosos y no pasa nada".

GESTIÓN DEL NIEMEYER

Por otra parte, la consejera Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en respuesta a una interpelación del PP, en esa caso del diputado José Luis Costillas, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha hecho una defensa de la gestión y programación del Centro Cultural Óscar Niemeyer.

Ha considerado la consejera que la del Centro Niemeyer es una institución cultural "que funciona, que desenvuelve una programación cultural atrayente y comprometida, que desenvuelve su labor con profesionalidad y siempre ajustada a la legalidad vigente como no podía ser de otra manera y que va a seguir creciendo y mejorando y demostrando que la cultura y un bien común y un derecho a preservar como también lo son los profesionales del centro y del sector cultural que presenten singularidades y que también son fundamentales para esta sociedad".

El diputado del PP, José Luis Costillas, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Centro Niemeyer cuya realidad es "un presupuesto alto, unos resultados decepcionantes y una oportunidad perdida debido a la mala gestión".

"Se trata de una oportunidad perdida para Avilés y para Asturias. Al fracaso de público se une el fracaso de los resultados económicos. Recientemente se publicaba que los ingresos por la promoción artística del Niemeyer se redujeron un 40 por ciento, es decir, número de visitantes congelados, ingresos reduciéndose y el director con sus cinco asesores sacando pecho todavía no sabemos de qué", dijo el diputado del PP.