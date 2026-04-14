Llanera acogerá un centro de mantenimiento de helicópteros que prevé crear 20 empleos altamente cualificados

Serafín Sánchez, socio gerente del grupo Carreira; Borja Sánchez, consejero de Ciencia; Montserrat Alonso, concejala de Cultura de Llanera, y José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado estem martes la implantación en el Principado de la empresa Centervol Maintenance, propiedad del Grupo Carreira, que contará con un centro de mantenimiento aeronáutico en Silvota (Llanera). Sánchez ha visitado sus instalaciones, en las que prevé invertir cerca de 20 millones y crear una veintena de empleos altamente cualificados.

El proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa de los permisos necesarios para realizar el mantenimiento mayor de diversas flotas de helicópteros. Una vez superado, permitirá la revisión integral de al menos 14 aeronaves, que está previsto que se incorporen al mercado de alquiler en 2027, sobre todo, para realizar labores de extinción de incendios forestales.

El grupo Carreira, al que pertenece la compañía, dispone de una flota de aproximadamente cien aeronaves -en su mayoría helicópteros- y desarrolla actividades en ámbitos estratégicos como el rescate y la lucha contra incendios, así como servicios de aviación ejecutiva en Europa. El grupo ha manifestado su voluntad de seguir creciendo en el Principado con nuevas inversiones e instalaciones, lo que abre la puerta a consolidar un polo de actividad aeronáutica en el área central de Asturias.

El consejero ha destacado que "este proyecto refuerza el posicionamiento de Asturias como destino para inversiones industriales tecnológicas y contribuye a diversificar nuestro tejido productivo con actividad vinculada al sector aeronáutico".

Asimismo, ha subrayado el interés del Gobierno autonómico en colaborar con la empresa para explorar nuevas oportunidades de desarrollo en la región, especialmente en ámbitos relacionados con la formación especializada, la innovación y los servicios avanzados.