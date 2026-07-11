Llanes concede 35 becas a estudiantes que estudien fuera del concejo y carga contra el Principado por su "inacción"

Archivo - Imagen de archivo de Llanes - AYUNTAMIENTO DE LLANES - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha publicado la resolución definitiva de sus ayudas extraordinarias para alumnos universitarios y de Formación Profesional, una convocatoria dotada con 40.000 euros que beneficiará a un total de 35 estudiantes de la localidad. Al hilo de la publicación, el alcalde Enrique Riestra ha lanzado un reproche al Gobierno autonómico, justificando que el consistorio asume este esfuerzo económico ante la "inacción" del Principado. El regidor recuerda que la lejanía geográfica de Llanes respecto al centro de Asturias encarece el transporte, la manutención y el alojamiento de los jóvenes llaniscos que buscan un futuro académico.

La convocatoria, dotada con un presupuesto total de 40.000 euros repartía 20.000 euros para estudios universitarios y otros 20.000 euros para ciclos formativos de grado medio y superior en centros públicos y concertados, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Estas becas se destinarán a dar cobertura a los gastos de adquisición de material didáctico, así como a gastos de manutención, residencia y transporte, de estudiantes universitarios y alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior, así como a los de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas.

Entre los requisitos para optar a estas ayudas se encontraban el estar matriculado en cursos presenciales de las formaciones citadas en el curso 2025-2026, que los centros de formación fueran españoles, públicos o concertados, y estar empadronado en Llanes como mínimo desde el 1 de enero de 2025.

La resolución detalla las 14 solicitudes excluidas en la línea universitaria, principalmente por incumplimiento de los requisitos recogidos en la base quinta (no estar matriculado en universidad pública o concertada, no alcanzar el mínimo de 48 créditos superados en el curso anterior o superar la renta máxima anual de la unidad familiar), y las 14 solicitudes excluidas de la línea de Formación Profesional, por causas como desistimiento, no estar matriculado en centro público o concertado, o incumplir la presencialidad de los estudios.

Esta convocatoria de ayudas para estudiantes pretende "mitigar" los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y material didáctico de los estudiantes de Llanes que cursan estudios superiores fuera del concejo.

El equipo de gobierno municipal justifica esta iniciativa ante la dificultad geográfica que supone residir en uno de los extremos de Asturias, lo que incrementa notablemente los costes para las familias llaniscas.

El Ayuntamiento, han explicado, "asume estas ayudas ante la insuficiencia de la administración autonómica, que es la competente en materia educativa, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los estudiantes del concejo".

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que "la situación de Llanes en una de las alas de la región implica para nuestros estudiantes importantes gastos en desplazamientos y alojamiento a la hora de realizar estudios superiores, lo que supone una dificultad añadida para las familias de nuestro concejo".

"Aunque no es una competencia propia municipal, ante la inacción de otras administraciones frente a este problema, desde el Ayuntamiento de Llanes hemos decidido contribuir a que los estudiantes de nuestro concejo superen ese hándicap adicional que supone vivir en un extremo de Asturias", ha subrayado.