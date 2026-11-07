López (Vox) acusa a Morán de "traicionar" al campo y cuestiona el compromiso de Lastra con al sector primario

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, esta mediodía en Lena. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha arremetido este sábado contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que ha tildado de "uno de los mayores traidores al campo asturiano" por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

En declaraciones realizadas durante una visita a Pola de Lena, López ha denunciado que la decisión adoptada por el dirigente socialista respondió a los "designios de los ecologistas" mediante la "manipulación" del censo de la especie. Asimismo, ha recordado que, aunque la salida del Lespre supuso un logro parlamentario obtenido con la oposición del PSOE, los profesionales del sector primario "siguen pagando las consecuencias" de la sobreprotección del cánido.

En este contexto, la parlamentaria de Vox ha manifestado el respaldo de su formación a la manifestación de ganaderos convocada para este domingo en Arriondas, al tiempo que ha cuestionado la presencia en la movilización de la candidata del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra. López ha reprochado a Lastra "haber guardado silencio durante años" ante las dificultades de los ganaderos y la ha acusado de "cerrar la puerta" al sector durante las protestas registradas a principios de año contra el acuerdo de Mercosur, ordenando entonces "identificar y multar" a los manifestantes.

"Después vienen los socialistas anunciando millones y millones en ayudas, cuando sus propias políticas están dejando al sector prácticamente sin aire, ahogado por unos costes que no dejan de subir y una burocracia interminable", ha criticado. Finalmente, ha reclamado una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC) para que las ayudas financieras lleguen con la agilidad requerida antes de que las explotaciones se vean abocadas al cierre.