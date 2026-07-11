La Lotería Nacional deja un tercer premio de 150.000 euros en Oviedo este sábado

Archivo - Administración de Loterías número 27 de Oviedo, Administración Loreto. Lotería. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un tercer premio de 150.000 euros en Oviedo, consignado en la administración de Loterías número 23, en la plaza de Teodoro López Cuesta.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, el primer premio, dotado con 1,5 millones al número, ha sido consignado en Hervás (Cáceres), Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Por su parte, el segundo premio del Sorteo extraordinario de julio, dotado con 300.000 euros al número, se vendió en León.