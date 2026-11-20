Representantes de las distintas formaciones políticas que participan en la campaña del Frente Amplio por Asturies, durante su visita al mercado del Fontán, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por Frente Ampliu por Asturies, Antona Luengo, ha criticado este viernes que el debate electoral celebrado este jueves no dedicara "ni un solo minuto" a las políticas de igualdad de las mujeres. A su juicio, la ausencia de esta cuestión evidencia que el cara a cara entre los dos candidatos no fue un debate completo, al dejar fuera a "casi la mitad de España".

Luengo ha realizado estas declaraciones durante una visita al mercado del Fontán, en Oviedo, junto al cabeza de lista al Congreso, Juan Ponte; el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; el coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, y el portavoz municipal de Oviedo, Gaspar Llamazares. La comitiva ha recorrido el tramo entre la plaza del Ayuntamiento y el número 3 de la calle Fierro, donde la formación tiene instalado un puesto informativo.

La candidata al Senado ha cuestionado que los dos participantes hayan planteado el debate desde la perspectiva de la alternancia en el poder y ha reivindicado que Frente Ampliu tendrá propuestas que presentar en el debate a cuatro.

EL SÉPTIMO ESCAÑO EN ASTURIAS, ENTRE FRENTE AMPLIU Y VOX

Por su parte, Ponte ha situado en el séptimo escaño por Asturias una de las claves de la cita electoral, al considerar que está en disputa entre Frente Ampliu, como fuerza de progreso, y Vox. El candidato ha defendido la necesidad de contar con "más izquierda en el Congreso" y ha presentado el voto a su candidatura como una forma de frenar a la derecha y defender los derechos sociales.

Entre las propuestas que ha destacado figuran el impulso de la vivienda pública y el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, el blindaje constitucional de las pensiones y la defensa de los derechos de las mujeres, las personas LGTBIQ+, las personas con discapacidad y la población migrante. "No podemos vivir para trabajar, sino trabajar a lo sumo para vivir", ha señalado.

Luengo también ha defendido que la campaña sigue abierta y que la formación continuará trabajando "voto a voto" hasta el último momento. En Asturias, ha insistido en que el escaño en disputa se juega entre Frente Ampliu y Vox, por lo que ha considerado que el voto útil es el que respalda la candidatura de Juan Ponte

MAÍLLO REIVINDICA EL PAPEL DEL FRENTE AMPLIU

El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha respaldado las candidaturas de Ponte y Luengo y ha atribuido al voto al Frente Ampliu un doble objetivo: evitar que Vox consiga escaños en Asturias y contribuir a la formación de un Gobierno de progreso. En este sentido, ha considerado que la representatividad que alcance la coalición será determinante para la configuración del próximo Ejecutivo, ya que, según ha señalado, el PSOE no obtendrá mayoría absoluta.

El coordinador federal de IU ha reivindicado el papel de su formación en las movilizaciones sociales y en la gestión institucional, especialmente en materia de vivienda. Ha puesto como referencia las políticas impulsadas en Asturias y ha defendido que pueden trasladarse al conjunto del país.

Maíllo ha contrapuesto las promesas electorales del PSOE con el trabajo que, según ha afirmado, ya ha realizado Frente Amplio para poner en marcha esas medidas. Ha asegurado que la coalición tiene redactados los textos necesarios para desarrollar la prestación universal por crianza, el voto a los 16 años y la regulación de los horarios laborales, pero ha acusado a los socialistas de haber frenado estas iniciativas.

Por último, ha criticado el comentario realizado por Moreno Bonilla en un programa de televisión, donde bromeó con que había querido "asesinar en varias ocasiones" a su mujer. El coordinador federal de IU ha reclamado al presidente andaluz que rectifique y pida disculpas, y ha rechazado que se frivolice sobre la violencia machista. También le ha reprochado que permanezca en silencio ante las declaraciones de Ayuso sobre Andalucía, en las que la presidenta madrileña aludió a una "red de gente garrapatera" durante los gobiernos socialistas.

Maíllo ha cerrado su intervención apelando a la unidad de las organizaciones de izquierda y a la dimensión federal del proyecto, y ha pronosticado que Frente Amplio dará "la campanada" el próximo 29 de noviembre con representación en las Cortes al servicio de la clase trabajadora.