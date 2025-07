Luis Venta (PP) cree que Barbón está incómodo alcanzando acuerdos que pongan en el punto de mira a Sánchez

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta, ha recordado este martes que "si el PP no lo hubiera solicitado en el Parlamento asturiano ni tan siquiera se hubiera abierto el debate sobre el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña" y ha añadido que Adrián Barbón está incómodo alcanzando acuerdos que pongan en el punto de mira a su jefe Pedro Sánchez.

"Adrián Barbón está incómodo alcanzando acuerdos que pongan en el punto de mira a su jefe Pedro Sánchez. Muestra de ello es que 24 horas más tarde de que el PP facilitara un acuerdo conjunto, el portavoz del Gobierno demuestre que está más cómodo en la confrontación. Hay que tener poca vergüenza para salir culpando al PP después de haber mostrado una tibieza tremenda ante el atraco que supone el cupo catalán", ha reprochado.

El diputado 'popular' afeaba así las palabras del consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez que este martes indicó que el Gobierno se congratula de que "PP y Foro rectificasen" y finalmente votasen en el Pleno a favor de la Proposición No de Ley de PSOE, IU y Covadonga Tomé en defensa de los intereses de Asturias en materia de financiación y contra el acuerdo bilateral con Cataluña.

Luis Venta ha criticado estas palabras cuando ha recordado que además "nadie en el PSOE estaba dispuesto a dar la cara ante un asunto que compromete los servicios básicos del Principado de Asturias".

"Hoy Asturias es la primera comunidad autónoma en mostrar su oposición al atraco catalán y es gracias a que el PP propuso su debate para que así fuera, porque somos un partido responsable con España y con los asturianos", insistió el diputado del PP, que lamentó que el Gobierno de Barbón esté "acostumbrado al trilerismo político y se mueva en el barro mejor que en la transparencia y el diálogo".

"Hoy Peláez nos demuestra que el PSOE de Asturias no quería acuerdos públicos y tácitos porque lo que no querían era oponerse a Pedro Sánchez. Hoy el portavoz socialista acusa sin pudor ni vergüenza al PP de no buscar consenso. Lo hace sabiendo que miente, puesto que es perfectamente conocedor de que, de no ser por nuestros votos, su propuesta no hubiera salido adelante nunca. Lo hace sabiendo que nuestra altura de miras está centrada en Asturias, no así la suya", dijo el diputado del Partido Popular asturiano.