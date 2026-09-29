Luis Venta (PP) sobre la mochila aparecida en la sede de la AMSO: "Yo normalmente de piedras no hago valoraciones"

Archivo - El diputado del PP en la Junta General, Luis Venta - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta ha manifestado este martes que "no han valorado" la "peligrosidad" del "la mochila aparentemente abandonada que contenía dos piedras pesadas y una nota manuscrita de contenido amenazante en la primera planta de la Casa del Pueblo". "La verdad que yo normalmente de piedras no hago valoración nunca", ha ironizado Luis Venta al ser preguntado por la denuncia de los socialistas ovetenses.

"Si alguien considera que es una amenaza, pues toda nuestra solidaridad. A partir de ahí, creemos que es algo anecdótico que no creo que sea lo conveniente en el devenir del día a día", ha indicado el diputado del PP, Luis Venta Cueli, al ser preguntado si considera el artefacto "una amenaza".

Luis Venta tampoco ha querido condenar las palabras del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que "mandó a tomar por el culo" al presidente de la Junta, Juan Cofiño, en el Debate de Orientación, tal y como le reclamó este lunes el portavoz del Ejecutivo.

"Yo creo que el portavoz del Gobierno de Asturias debe dedicarse a solucionar, o al menos a trasladar a los asturianos un mínimo de hay intención por parte del gobierno de solucionar todos los problemas que ha generado su gobierno a lo largo de los últimos 8 años y los gobiernos socialistas en 40 años en Asturias. A partir de ahí, nosotros creemos que lo demás es desviar la atención. Yo creo que aquí ya todo el mundo tira de guión y de manual para no cumplir con sus responsabilidades".

Sobre si considera necesario una condena de las palabras del diputado de Vox ha indicado que "para eso está el presidente de la Junta General, para condenarlos y para actuar como presidente, que es el que gestiona y el que dirige esta Junta General".