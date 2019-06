Manchón luchará por cuarto año consecutivo para evitar que le "discriminen por ser mujer" en el Descenso del Sella

Publicado 02/06/2019 12:24:52 CET

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La palista excampeona del mundo Beatriz Manchón (Sevilla, 1976) volverá a inscribirse este año en el Descenso Internacional del Sella, que se disputa a comienzos de agosto, con la intención de competir en la categoría más rápida, la K-2 Senior, junto al también excampeón mundial Manuel Busto (Villaviciosa, 1976).

Ya lo intentó en las últimas tres ediciones, pero el comité organizador se lo ha negado siempre, alegando que la categoría que les corresponde es la Mixta, cuyos participantes parten en la salida en las últimas posiciones.

"No lo acepto, no me resigno a que me discriminen por ser mujer", ha declarado Manchón en unas declaraciones a Europa Press. Afirma que su intención no es un capricho, sino que responde a un espíritu de superación que tiene cualquier deportista.

De hecho, Manchón afirma que no pide que se le trate mejor que nadie. Lo único que solicita es que pueda participar junto a Busto en las pruebas previas, en la que los principales K-2 Senior son cronometrados. "No pedimos nada especial, solamente que nos cronometren y que nos den la oportunidad de demostrar que tenemos el nivel para estar con los mejores", ha explicado.

Sin embargo, desde el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis) les han negado esa opción en las ediciones 2016, 2017 y 2018. Su argumento es que ya existe una categoría Míxta, que es la que les corresponde, al estar pilotada la embarcación por un hombre y una mujer.

Ese argumento es rechazado por Manchón, que sostiene que lo que existe es una "total discriminación" por el mero hecho de que ella es una mujer.

Así, ha explicado que en la categoría K-2 Senior sí se permite en ocasiones la participación de parejas en las que una de las personas es un junior (cuando ya existe categoría Junior) o un palista mayor de 50 años (cuando ya existe una categoría de veteranos hasta 50 años). "Ahí sí lo permiten; lo único que cambia en mi caso es que soy una mujer", alega.

Para comprender lo que supone que se le relegue a la categoría Mixta hay que analizar el tipo de salida del Descenso Internacional del Sella, la emblemática prueba asturiana que se disputa entre Arriondas (Parres) y Ribadesella.

Los participantes no empiezan la carrera en línea en el río, sino que parten desde una de las riberas del río fuera del agua. Y los que tienen el mejor lugar para salir son los de la categoría K2 Senior, en el orden establecido por una contrarreloj previa.

Después de esas embarcaciones se colocan los K-2 femeninos, así como los Senior K1, C2, C1 (hombres y mujeres). Los sub 23 K2, K1, C2, y C1 (hombres y mujeres) ocuparán los siguientes puestos en la salida, jusoto por delante de los de las categorías Junior K2, K1, C2 y C1. Y después de los junior, tendrían que colocarse, ya muy relegados, las embarcaciones de categoría Mixta, donde la organización pretende que se ubique Manchón.

Manchón se revela ante lo que considera una circunstancia injusta, teniendo en cuenta el nivel que su compañero y ella atesoran, en su condición de deportistas de alto nivel, excampeones del mundo y buenos conocedores del Sella. "Siempre tuvimos claro que nuestro objetivo es estar entre los 15 o 20 primeros", ha comentado.

Ha puesto un ejemplo que para ella supone un agravio. En una de las ediciones de estos últimos años, en las que le negaron poder medirse a los mejores y "competir", la organización del Descenso invitó a un periodista para que escribiese un reportaje sobre el Descenso.

"Pues resulta que él salía por delante de nosotros, a pesar de no tener ninguna experiencia en piragüismo", ha relatado. Un actor famoso sin experiencia, por ejemplo, podría salir sin ningún problema en la categoría K-2 Senior, la mejor situada a la hora de tener opciones. O un ciclista.

Existen otros argumentos que esgrime Manchón cuando justifica el derecho que ella y Busto tienen para participar desde la categoría K-2 Senior. Uno de los principales es que ya lo hacen en otras pruebas fuera de Asturias.

Este mismo fin de semana, la pareja ha competido en una prueba del Campeonato Nacional de Ríos en Bilbao, en el 'bbkayak', un evento deportivo y festivo que se está consolidando en Bizcaia. Ahí la organización sí les permitió competir en la máxima categoría. Aunque las cosas no les salieron del todo bien, llegaron a disputar el sprint con algunos de los palistas más destacados.

No es la única competición en la que han participado. Han remado juntos en tres campeonatos de España y más de diez pruebas nacionales, algunas muy similares al Descenso del Sella. "No hubo ningún problema. ¿Cuál es el problema para que esto mismo no se contemple en la carrera más legendaria, integradora e innovadora que existe, el Descenso de Sella?", se ha preguntado.

Cuando ha sido preguntada por la reacción de otros competidores en relación a su participación en la máxima categoría, en la que todos son participantes masculinos, Manchón responde que la norma general es que le transmiten "ánimo y cariño" en su reivindicación.

Lo importante es que a la hora de competir, añade, no se les trata diferente. No pierde la esperanza y confía en que por fin, este año, la organización del Descenso del Sella les permita medirse a los mejores. "Lo contrario sería incomprensible", apunta.