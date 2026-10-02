El mapa de la vivienda en Asturias: Ribadesella se consolida como el municipio más caro y Salas como el más barato

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OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha experimentado en el Principado de Asturias una subida del 12,6% durante el último año, hasta situarse en 1.892 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista. La subida trimestral es del 1,9% mientras que el incremento del último mes es del 0,2%.

Según el informe, la mayor subida en el Principado se ha registrado en Langreo, donde las pretensiones de los vendedores han crecido un 39,3% en un año. Le siguen Aller (37,2%), Corvera de Asturias (33,2%) y San Martín del Rey Aurelio (29,4%).

La mayor caída de la región, por el contrario, se ha producido en el municipio de Carreño (-6,1%), seguida de la de Cangas de Narcea (-4,7%), los únicos descensos entre los municipios analizados por idealista en el Principado.

En Oviedo los precios subieron un 15,8% hasta alcanzar los 2.387 euros por metro cuadrado, mientras que la subida en Gijón, del 7,5%, deja el metro cuadrado en 2.711 euros.

Ribadesella (2.794 euros por metro cuadrado) se mantiene como el mercado más exclusivo del Principado, seguido de Gijón. En el otro extremo de la tabla se encuentra el municipio de Salas, con 791 euros por metro cuadrado, seguido por Laviana, con 796 euros por metro cuadrado.