Marcos dice que las peticiones de dimisión de la derecha "causan hilaridad" en la sociedad asturiana

Marcelino Marcos Líndez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha dicho este miércoles que las "recurrentes" peticiones de dimisión que le reclaman desde la derecha "causan hilaridad" en la sociedad asturiana.

Marcos Líndez se ha pronunciado en estos términos en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias. El diputado del PP, Luis Venta, le ha preguntado si iba a presentar su dimisión. "No; ¿y usted?", le ha respondido el dirigente asturiano.

Venta ha criticado a Marcos por responder en esos términos y le ha reprochado su gestión refiriéndose a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre IGP Ternera Asturiana o a la perdida de 9,5 millones de fondos europeos.

De este último asunto, Marcos Líndez ha dicho que ya tendrían tiempo de discutirlo en la sesión plenaria de la próxima semana. En cuanto a la sentencia del TSJA, el dirigente asturiano ha rechazado que se le acuse de 'caciquismo' o de ser 'antidemocrático'.

Además, ha respondido al PP que en otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha sufrieron reveses judiciales por vulneración de derechos fundamentales, aludiendo a Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León. Ha añadido que allí no dimitió nadie. En cualquier caso, ha reiterado que en Asturias han decidido acatar la sentencia del TSJA.

En la misma sesión parlamentaria, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha preguntado a Marcos por las medidas que estaba aplicando para evitar la "desaparición" del sector pesquero asturiano.

"El sector pesquero asturiano, lejos de desaparecer, avanza, se estructura y se fortalece con el acompañamiento de políticas responsables y serias, políticas públicas", ha respondido Marcos Líndez.