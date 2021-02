Mariano Marín causa baja en el PP ante los "chantajes" y el "acoso" de la dirección regional de Mallada y Queipo

Envía una carta a Pablo Casado para que tome decisiones "antes de que se quede sin siglas sobre las que intervenir"

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente de la Junta Directiva local de Gijón, Mariano Marín, ha anunciado este miércoles que causa baja del PP ante los "chantajes" y el "acoso" que dice haber sufrido por parte de la dirección regional, señalando directamente a la actual presidenta, Teresa Mallada, y el secretario general, Álvaro Queipo.

El que fuera delegado del Gobierno en Asturias y concejal en el Ayuntamiento de Gijón ha sido muy crítico con la nueva dirección del PP asturiano, una jornada después de que el Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP de Asturias decidiera abrirle expediente disciplinario tras la denuncia de 40 afiliados del PP de Gijón por "vulneración" de sus derechos como afiliados y al considerar que Marín incurrió en infracciones estatutarias que podrían ser constitutivas de infracción disciplinaria.

En rueda de prensa telemática, Mariano Marín ha incidido en el "boicot permanente" de la dirección autonómica del PP para impedirle llevar a cabo el trabajo al que accedió "democráticamente". Así, ha decidido enviar una carta al presidente nacional del PP, Pablo Casado, para que tome decisiones "antes de que se quede sin siglas sobre las que intervenir".

Marín habla de "envilecimiento" en el PP asturiano, asegurando que él no desató "guerra alguna" y que siempre abogó por el "el diálogo" y la "coordinación". Sostiene que no eligió trasladar la batalla "al escenario público" pero que no podía tolerar ataques a su "dignidad, honor, familia y amigos".

Por ello, apela a su "legítimo derecho de actuar contra una campaña de desprestigio". Asume que la política "es dura y despiadada" pero, sostiene que "no vale todo".

No sabe cuál será el futuro del PP de Gijón desde ahora o qué ocurrirá con el grupo municipal, a cuyos tres concejales les corresponderá decidir qué hacer con sus actas, pero a nivel personal no se ve en política a corto plazo.

De este modo, dice que se tomará un "descanso político" y cree que para volver a la política o al PP "tendrían que cambiar muchísimas cosas". "No descarto nada pero en los próximos tiempos voy a dedicarme a mi trabajo", afirma.

LA "OBSESIÓN" DE MALLADA

Mariano Marín, que entiende que el PP "camina a su descomposición", ha insistido en la "obsesión" de Teresa Mallada por "quitarlo" de la dirección del PP gijonés con una estrategia de "tierra quemada" que enmarca en la trayectoria de la líder de los 'populares' de Asturias que va "de escándalo en escándalo hasta el descalabro final".

Habla Marín de "trampas, artimañas y falacias" por parte de la presidenta regional de los 'populares' hasta conseguir forzarlo "a dimitir". Ha datando incluso "amenazas" por parte de Mallada y Queipo en un encuentro producido el 15 de enero en la sede autonómica del PP en Oviedo. "Amenazas y chantajes más propios de bajos fondos que de política", apuntilla, mencionando frases de aquella reunión: "O sales por tu voluntad o te sacamos"; "Tienes una semana"; "Vas a acabar mal, muy mal".

Para Marín, se cruzaron "todos los límites de la decencia" con una actitud "carroñera" que, cree, supone una "falta de respeto al buen nombre del PP, a sus afiliados y a los ciudadanos de Gijón".

"No soy el primero ni seré el ultimo cargo guillotinado por el PP regional", sentencia, desmintiendo "inacción o dejación de funciones" en su gestión. "Es una inmensa mentira fabricada por la cúpula para quitarme de en medio", asegura.

Con todo, Mariano Marín marca tres hitos de los últimos días para tomar su decisión de dejar el partido: el traslado de amenazas a través de un amigo personal; una intervención de la diputada en el Congreso, Paloma Gázquez, en la Junta Directiva Autonómica del 29 de enero apuntando que "miembros del actual Comité Ejecutivo Regional" le habían "deseado la muerte" cuando tuvo COVID-19; y la actitud de Teresa Mallada sugiriendo que había sido él quien había alentado la filtración sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de cohecho cuando estaba al frente de Hunosa.

"No necesito filtrar nada, voy de frente", defiende Marín, para concluir que el PP de Asturias "se ha degenerado", al tiempo que ha criticado la falta de "apoyo" del secretario general del PP gijonés y diputado autonómico, Pablo González.

Entre "tristeza y vergüenza ajena", Mariano Martín dice que la dirección del PP es "tóxica". "No puedo seguir ni un minuto más en esta organización; la inmoralidad no entra en mi código ético", ha zanjado, lamentando que algunos dirigentes "no estén a la altura" de los afiliados del PP.