Más de 1.000 aspirantes se presentan en Asturias a las oposiciones de Psicología, Veterinaria, Hacienda y Obras Públicas

Archivo - Aspirantes durante un examen. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 aspirantes han participado este sábado en los procesos selectivos convocados por el Principado para cubrir plazas en Psicología, Veterinaria, Gestión de Hacienda y Operario Agroganadero y de Obras Públicas, correspondientes a distintas ofertas de empleo público.

En concreto, el Gobierno asturiano ha celebrado cuatro pruebas a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, en las que han participado 1.062 personas y que permiten avanzar en la cobertura de un total de 61 plazas en la Administración autonómica.

Los primeros ejercicios se han desarrollado para el acceso a los cuerpos de Psicología, con 17 plazas; Veterinaria, con otras 17; y Gestión de Hacienda, con 10, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2022, así como para la categoría de Operario Agroganadero y de Obras Públicas, con 17 plazas, vinculada a la OEP de 2023.

Las pruebas se han celebrado en distintas instalaciones del Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo, principalmente en las facultades de Derecho y de Economía y Empresa, además de en aulas del propio IAAP. Para su correcta organización, el dispositivo ha contado con la colaboración de 44 empleados públicos.

Las pruebas se han desarrollado sin incidentes y con la participación de 120 aspirantes del total de inscritos a Gestión de Hacienda (el 53,57%); 191 aspirantes en Veterinaria (72,1%), 270 aspirantes en Psicología (75%) y 407 aspirantes a Operario Agroganadero y de Obras Públicas (68,5%).