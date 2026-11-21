Presentación de PolArte en Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Arte Urbano de Siero comienza este sábado, con más de un centenar de artistas participantes y una programación que incluirá intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, conferencias, concursos y espectáculos abiertos al público.

Organizadas por la asociación cultural polArte, las actividades comenzarán este sábado con el encendido de La Llama y la apertura del Museo de Arte Urbano de Siero (MUSAUS) y del Mercado de Arte y Artesanía (MAUS), en la Plaza Cubierta. El MUSAUS reunirá obras de 88 artistas y el mercado contará con 18 puestos de arte y artesanía.

Durante el fin de semana se celebrarán los concursos CAUS y miniCAUS, con diez artistas participantes en el primero, además de exhibiciones de pintura en directo, talleres, visitas guiadas y actuaciones musicales. Entre los protagonistas destaca el artista valenciano Toni Espinar, primer embajador de la SAUS, que realizará un mural en la calle José Luis Quirós Álvarez. La programación busca combinar la participación de artistas consolidados con la de creadores emergentes, especialmente de Siero y su entorno.

Las actividades continuarán durante la semana con distintas propuestas culturales y concluirán el viernes 27 con un desfile de velas, una performance de Pablo Charcos y una jam session de artistas locales. El apagado de La Llama, a las 21:00 horas, pondrá fin a esta tercera edición, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.