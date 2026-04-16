Médicos del Sespa convocan huelga en la sanidad asturiana del 27 al 30 de abril

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Médicos del Sespa se ha constituido como sindicato en Asturias y, tras su primera asamblea general extraordinaria, ha decidido convocar una huelga en la sanidad asturiana para los próximos 27, 28, 29 y 30 de abril.

En su asamblea general, los integrantes de este sindicato de nueva creación eligieron a la Junta Directiva y delimitaron los objetivos de la organización. En un comunicado, el sindicato Médicos del Sespa (Simes), asegura que su principal objetivo es "servir de herramienta" a la Plataforma, especialmente en lo relativo a la convocatoria de huelgas y a la negociación formal con la Consejería, que hasta la fecha rechazaba reconocer a la Plataforma como actor de pleno derecho.

LAS REIVINDICACIONES

Ahora que cuentan con "entidad jurídica" y tras ocho meses de negociaciones sin resultados, el sindicato plantea una huelga para reivindicar la limitación de la jornada laboral total efectiva a 35 horas semanales, para igualarla con la del resto de empleados públicos. En su defecto, proponen aplicar un sistema de descansos efectivos a las horas que superen la jornada de 35 horas semanales, con una computación real del tiempo trabajado a efectos de vida laboral.

Por otro lado defienden establecer un plan para reducir progresivamente las agendas de la atención primaria hasta un máximo de 35 pacientes; equiparar las condiciones y descansos entre guardias presenciales y localizadas; equiparar las mejoras retributivas de las guardias de los acuerdos previos en los médicos residentes y subsanar el resto de desequilibrios salariales.

"Todas estas mejoras laborales son competencia autonómica, como ha referido de forma reiterada la propia Ministra de Sanidad, por eso la convocatoria de huelga será autonómica", han remarcado.