Medio Ambiente concluye la mejora de la depuradora de Frieres, en Langreo, con una inversión de 674.000 euros

EDAR de Frieres. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras de mejora en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Frieres, en el concejo de Langreo, en las que se han invertido 674.000 euros.

Las obras han permitido modernizar y optimizar el proceso de tratamiento de fangos de la instalación, lo que se ha traducido en una mejora de su funcionamiento e integración en el entorno.

Entre los principales trabajos realizados destaca la instalación de dos bombas que incrementan la fiabilidad y eficiencia del sistema de impulsión de fangos.

También se han ampliado los pilares de la estructura destinada al almacenamiento de lodos deshidratados y se han sustituido las antiguas cintas transportadoras por tuberías de acero inoxidable, más seguras, duraderas y eficientes.

Con estas obras, el Principado da respuesta a una demanda histórica del entorno de la EDAR de Frieres, al resolver problemas de impacto ambiental y mejorar las condiciones logísticas y ambientales de la instalación.