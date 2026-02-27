Medio Ambiente organiza el 15 de marzo una jornada participativa para crear un bosque urbano en el 'Solarón'

Recreación de un bosque urbano en el 'Solarón', en Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Ssotenibilidad del Ayuntamiento de Gijón organizará el próximo día 15, de 12.00 a 14.00 horas, una actividad de educación ambiental y plantación participativa en el parque de El Solarón, con el objetivo de crear un pequeño bosque urbano en el centro de la ciudad.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la actuación permitirá transformar una parcela de 5.760 metros cuadrados, situada sobre los antiguos terrenos ferroviarios, en un espacio naturalizado que contribuirá a mejorar la calidad paisajística y ambiental del entorno y a reforzar la biodiversidad urbana.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha señalado, por su parte, que "no se trata de una plantación simbólica, sino de la creación planificada de una pequeña zona de bosque urbano llamada a desarrollarse a largo plazo".

En este sentido, ha afirmado que "este espacio nace con vocación de permanencia, bien diseñado desde el inicio y pensado para crecer y consolidarse como una parte del pulmón verde al que está llamada a convertirse este espacio de la ciudad".

Desde el Consistorio se ha señalado que esta actividad se enmarca en las estrategias municipales de renaturalización urbana y adaptación al cambio climático, que incluyen campañas anuales de plantación protagonizadas por los más pequeños acompañados de sus familias.

En esta ocasión, el proyecto contempla el diseño de un bosque estructurado en distintos estratos vegetales, combinando arbolado, arbustos y especies herbáceas para favorecer la creación de hábitats para polinizadores y aves.

La actividad será coordinada por el Servicio de Parques y Jardines con 14 operarios que acompañarán a las familias participantes para orientar la plantación y asegurar que los ejemplares se ubiquen correctamente, respetando distancias y criterios técnicos que garanticen un buen desarrollo futuro.

Durante la jornada, asimismo, se plantarán entre 60 y 70 ejemplares de especies autóctonas, entre ellas hayas, carbayos, tilos, arces, fresnos, abedules y olmos resistentes a la grafiosis.

También se incorporarán especies como manzano silvestre y cerezo silvestre, así como arbustos como espino albar, aladierno, bonetero y cornejo, con el fin de generar una estructura vegetal diversa y resiliente.

La plantación respetará el camino central existente en la parcela y el huerto vecinal situado en uno de sus extremos, integrando el nuevo bosque en la realidad social del entorno.

Según Pintueles, "este tipo de iniciativas combinan intervención ambiental y sensibilización ciudadana, porque permiten a las familias participar activamente en la mejora de nuestro patrimonio verde".

Además, ha resaltado que la creación de bosques urbanos "contribuye a incrementar las zonas de sombra, reducir el efecto isla de calor, mejorar la infiltración del agua de lluvia, aumentar la biodiversidad y favorecer la calidad del aire".

En paralelo, se desarrollarán actividades complementarias con animación de música tradicional y juegos populares, con el objetivo de convertir la jornada en un encuentro familiar y participativo en torno al cuidado del medio ambiente.