Los mejores fotógrafos submarinos de Asturias compiten este fin de semana en Cudillero por una plaza en el Nacional

Archivo - Cudillero, turismo en Asturias. Faro y Puerto de Cudillero. Playa del Óleo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cudillero acoge este fin de semana el Campeonato de Asturias de Fotografía Submarina (Asfosub 2026), una prueba organizada por el Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas y la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA) que coincide con las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín.

La competición reune a algunos de los mejores fotógrafos submarinos de Asturias, que buscan obtener la clasificación para el Campeonato de España. Los participantes deben captar con sus cámaras la riqueza de los fondos marinos de Cudillero, considerados entre los más destacados del Cantábrico, así como su paisaje submarino y la fauna y flora del entorno.

Los equipos, integrados por un fotógrafo y un asistente, disponen de las mismas condiciones de tiempo y zona de inmersión para elaborar una colección de imágenes en las seis categorías previstas en el reglamento. Posteriormente, un jurado compuesto por jueces de la Federación Española valorará las fotografías para establecer la clasificación final.