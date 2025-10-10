Monteserín destaca el compromiso de Avilés con la cultura en la inauguración de una exposición de la Colección BBVA

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante el acto de apertura de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado este viernes el papel central de la cultura en la ciudad durante la inauguración de la exposición 'Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario', una muestra de la Colección BBVA que se exhibe en el Centro Niemeyer y que reúne cerca de cincuenta obras de cuarenta artistas de los siglos XX y XXI.

"Hoy inauguramos una de esas exposiciones que nos permiten disfrutar de algunos de los mejores artistas contemporáneos en torno a una temática que siempre despierta admiración", ha señalado Monteserín, quien ha agradecido a BBVA la cesión de las obras y ha animado a asturianos y visitantes a no perderse una muestra "única por su composición y distribución".

La exposición, comisariada por Alfonso de la Torre, llega a Avilés tras pasar por Madrid y Bilbao. Incluye obras en diversos soportes como pintura, escultura, fotografía e instalación, todas ellas articuladas en cuatro secciones.

Monteserín ha subrayado que el Centro Niemeyer "se identifica por ofrecer exposiciones de alto valor", lo que ha convertido a Avilés en una "referencia del arte" y en una ciudad que apuesta por la cultura como motor de desarrollo. "La cultura no es estética, la cultura es vida", ha afirmado, recordando palabras recientes del actor Javier Gutiérrez, quien elogió la riqueza cultural de la ciudad durante su participación en el Avilés Acción Film Festival.

La regidora ha destacado también el reconocimiento otorgado recientemente por la Policía Nacional a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, así como el esfuerzo económico, técnico y humano invertido para mantener una programación cultural "rica y diversa", que abarca literatura, teatro, poesía, pintura, arte urbano o cómic.

Finalmente, ha lamentado que "algunas personas, motivadas por la mala política", traten de obstaculizar ese compromiso con la cultura, aunque ha señalado que "afortunadamente siempre son muchas más las dispuestas a colaborar".