Moriyón impulsará la Medalla de Oro de la Villa para los fundadores del Colegio Corazón de María

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, propondrá a los Misioneros Claretianos, fundadores del colegio Corazón de María, para la Medalla de Oro de la Villa, según ha anunciado este sábado el Ayuntamiento.

La propuesta se elevará en la próxima Junta de Portavoces, prevista para el 14 de mayo, dentro del procedimiento de convocatoria del Pleno de Honores y Distinciones, que se celebrará el 5 de junio. El Consistorio quiere así reconocer a una congregación que inició su actividad en la ciudad hace más de cien años.

Moriyón ha subrayado que el Codema "es parte de la identidad de Gijón" y ha destacado el vínculo emocional que ha generado con varias generaciones de familias gijonesas. En sus palabras, el colegio ha sabido mantener "un equilibrio extraordinario entre tradición y vanguardia, entre exigencia y cercanía", contribuyendo a formar ciudadanía "desde el respeto y la solidaridad".