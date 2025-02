Moriyón, sobre la Universidad de Oviedo: "El Ayuntamiento no va a darle la espalda"

"Lo importante es que aquí no se excluye a nadie", responde el rector ante la llegada de la Universidad Europea

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha destacado este jueves que el Ayuntamiento gijonés sabe de la importancia de la Universidad de Oviedo y "no va a darle la espalda".

Así lo ha indicado durante su intervención en la reapertura del Planetario de la Escuela Superior de Marina Civil, con una alusión velada a la llegada de la Universidad Europea al entorno del campus gijonés, en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria.

Moriyón, que ha puesto de ejemplo la reapertura del Planetario de que cuando hay voluntad, se logran objetivos, ha insistido en que desde el Ayuntamiento no fallarán en seguir apostando por el campus gijonés.

A mayores, ha insistido en que Gijón apuesta y seguirá apostando por la universidad pública, como también por la actividad económica y las inversiones que van a garantizar el sostenimiento de los servicios públicos "irrenunciables", ha recalcado.

Ha incidido, asimismo, en que la defensa más férrea de lo público se hace garantizando su futuro, su financiación y su porvenir, a lo que ha abogado por el esfuerzo colectivo en esa defensa.

Sobre el Planetario, lo ha visto como un tractor de talento joven en la ciudad. "Es una apuesta redonda", ha asegurado. Además, ha señalado que la Universidad es hoy mejor que ayer porque es capaz de aunar voluntades para lograr metas comunes, a lo que se ha comprometido a que esas voluntades "van a seguir firmes". La regidora ha incidido en que la Universidad de Oviedo es un aliado "leal" del Ayuntamiento y viceversa.

MAYOR AGILIDAD

Ante estas palabras, y en respuesta a los medios de comunicación, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado que la institución académica siempre ha encontrado un "aliado" en el Ayuntamiento de Oviedo en todos aquellos proyectos que han puesto encima de la mesa y que han contribuido a que el de Gijón sea un campo de excelencia.

Para él, es el ejemplo de como se tiene que sumar. "Lo importante es que aquí no se excluye a nadie", ha asegurado Villaverde, a lo que ha agradecido que Moriyón ha hablado "tanto y tan bien" de la Universidad de Oviedo.

Ha recordado, unido a ello, que has universidades públicas están sujetas a un sistema normativo, que no le permite tener "la agilidad y la flexibilidad" de una universidad privada. Un problema "estructural", según el rector, que afecta no solo a la asturiana sino a todas las universidades públicas en España.

A este respecto, ha apuntado que requieren de una estructura normativa que se adapte a las necesidades de la universidad y sus singularidades y que les permita ser "ágiles" en la toma de decisiones y estar, por tanto, a la altura de tiempos digitales que "van contra medida de tiempo".