Moriyón valora el "efecto tractor" de la Universidad Europea y cree que pronto "algún fruto más va a dar"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con el edificio de Tabacalera al fondo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha puesto en valor este jueves que la instalación de la Universidad Europa en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria va a ser un "efecto tractor" para que más empresas se instalen allí.

"Se está trabajando bien, creo que algún fruto más va a dar pronto", ha asegurado Moriyón, quien ha insistido en que en el Gobierno local son "optimistas" de cara a que más empresas elijan la ciudad.

Así lo ha indicado durante un desayuno informativo organizado por el diario El Comercio en el Club de Regatas, en el que ha participado junto a los ediles de Urbanismo y Festejos y de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, respectivamente.

En cuanto a los detractores de la Universidad Europea, Moriyón ha señalado que cada grupo político defiende su interés y ha reivindicado la "absoluta colaboración" del Ayuntamiento con la institución académica pública.

Ha aludido, entre otras cosas, al convenio anual de medio millón de euros, a la reapertura del Planetario o la cesión ahora al Consistorio de la calle Blasco Garay para su arreglo.

TABACALERA

Por otra parte, ha resaltado que el proyecto de Tabacalera Centro de Arte va "en plazo", con las dos obras en paralelo, la del edificio histórico y la construcción de los dos nuevos inmuebles, a cargo de fondos municipales "exclusivamente".

Sobre la colaboración con el Museo del Prado, con el arranque de su proyecto 'Ventanas al Prado' en Gijón, ha remarcado que el Ayuntamiento tiene demostrar que puede seguir trabajando "con ese rigor" para que sea la primera de muchas otras colaboraciones.

Ha señalado, al tiempo, que es un proyecto educativo en sí mismo, ya que el Prado va a trabajar con todos los colegios de la ciudad. Además, ha destacado que es un punto de partida de cara a que cuando se abra Tabacalera pueda tener "su seña de identidad".

Referente a la exposición actual en el Palacio Revillagigedo, 'Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea', ha anunciado que se va a ampliar el plazo por la demanda visitas que están teniendo.

También se ha referido al Museo Casa Natal de Jovellanos, del que ha señalado que precisa una reforma y que está llamado a ser un espacio dedicado al ilustre gijonés y también al periodo de la Ilustración.

Respecto a las obras del centro de arte, Villoria ha explicado que se prevé que entre en servicio en diciembre de 2028. "Tabacalera va a ser muy importante para el futuro de Gijón", ha agregado, por su lado, Martínez Salvador.

NAVAL AZUL

Preguntada por Naval Azul, la alcaldesa ha asegurado que "la clave es el consenso", como ya se hizo con la aprobación del Plan General de Ordenación.

La idea, según ella, es replicar en la zona Oeste, 25 años después, el Parque Científico Tecnológico de la zona Este, pero con características de siglo XXI.

Moriyón, además, ha defendido la adecuación provisional del entorno para disfrute de la ciudadanía, y no tener un "cutrerío". Ha remarcado que se va a replicar lo hecho en La Pecuaria. También ha afirmado que hay empresas ya interesadas.

Martínez Salvador, por su lado, ha destacado que este pasado martes se recibió la resolución ambiental favorable del Plan Especial por parte del Principado. Se prevé que la aprobación inicial de este Plan el próximo agosto y que la definitiva se haga antes de entrar en el periodo electoral de 2027.

En cuanto a los edificios en mal estado de este ámbito, el edil ha apuntado que, de acuerdo a lo dictaminado por el equipo redactor, se va a apostar por su preservación, e incluso podrían albergar exposiciones o servir para dar a conocer el pasado industrial de la zona.

También ha apuntado que hay empresas ya interesadas, aunque no está abierto aún el periodo de comercialización. "Somos optimistas", ha resaltado sobre el tener un tercer PCTG, en este caso vinculado a la Economía Azul.

Por su parte, Villoria ha explicado que, con cargo al presupuesto de este año, se pretende acondicionar otros 5.000 metros cuadrados en este ámbito, entre la dársena y el Acuario, donde se prevé incluso poner un solarium con tumbonas. Sería una especie, según él, de "tostaderu del Oeste".

FINCA ISLA

Por otro lado, Moriyón ha resaltado la compra de la finca La Isla y ha señalado que hay prevista una inversión de 300.000 euros, para, primero, "no se caiga la cubierta".

Martínez Salvador, por su lado, ha remarcado que esta adquisición permite redondear y hacer la vista al Jardín Botánico Atlántico "mucho mas agradable y más completa", con un recorrido circular "mucho mejor".

A la casa de La Isla está previsto llevar los laboratorios, el banco de germoplasma, el herbolario del padre Laínz y las sedes de entidades vinculadas al Botánico, pero también un servicio de restauración, que el anterior Gobierno suprimió.

MOLINÓN

Referente a El Molinón, Moriyón ha recalcado que el mantenimiento corresponde a los cesionarios, Molinón Espacio Urbano y Sporting de Gijón, y, por falta de este, ahora deben acometer mayores obras. "Eso nos mató", ha apuntado, a lo que ha cifrado en medio millón de euros anual el coste del mantenimiento de la estructura.

Villoria, en este sentido, ha señalado que en este año se va a invertir 2,6 millones para "traer el estadio a este siglo". Además del cambio progresivo de las cubiertas del estadio que empieza este año, se van a cambiar las puertas.

CONTAMINACIÓN ZONA OESTE Moriyón

Preguntada por la contaminación en la zona Oeste, ha recriminado al Ministerio de Transportes que no mueva pieza a la hora de buscar un acceso alternativo al puerto gijonés de El Musel y sacar así de la avenida de Príncipe de Asturias los más de 1.000 camiones que pasan al día.

"De momento, no tenemos ningún atisbo de solución", ha lamentado la regidora, que ha incidido en que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en su reciente visita a Gijón, no dio plazos ni concretó nada sobre el posible acceso por Aboño y la humanización de la citada avenida.

Sí que hay, según ella, con el Ministerio, una colaboración "leal y absoluta" para avanzar en el Plan de Vías y en el derribo del viaducto de Carlos Marx, pero en el acceso a El Musel "cero", ha apostillado.

Otros temas abordados han sido el Servicio de Salvamento de Playas, sobre el que han asegurado que las torretas "están llegando" y han defendido que es el Ayuntamiento con un periodo más extenso de socorristas.

HOGAR DE CEARES

Respecto a la reforma del Hogar de Ceares, Villoria ha confiado en que las obras estén concluidas a finales de 2027 y ha resaltado que el plan usos, consensuado con vecinos, es un proyecto "muy bueno", que además pone en valor un edifico que estaba en ruinas y podía caerse.

En otro orden de temas, Martínez Salvador ha asegurado que la intención del Gobierno local es dejar liquidada en este mandato la deuda pendiente a los vecinos de las ayudas a fachadas, a lo que Moriyón ha recalcado que el Ayuntamiento, pese a no ser su competencia, tuvo que asumir 14 millones de euros en la reforma de tres colegios comprometida por el anterior Gobierno.

Respecto a las carreras ilegales, la alcaldesa ha reivindicado que "hay una absoluta coordinación y colaboración entre los tres Cuerpos --Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local--".

De cara al futuro, Moriyón ha apuntado que queda consolidar todos los proyectos en marcha. "Cero triunfalismos, mucha humildad", ha abogado la alcaldesa, quien ha mencionado el compromiso para la rehabilitación de los depósitos de agua de Roces. Un espacio con "muchísimas posibilidades" y privilegiado para los artistas, según la alcaldesa.