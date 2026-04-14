Movilidad licita las obras de mejora de los viales de acceso al barrio El Barru de Miyares, en Piloña

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de mejora de los viales de acceso al barrio El Barru de Miyares, en Piloña, por 78.175 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 28 de abril para presentar sus ofertas.

El proyecto recoge la mejora del sistema de drenaje y pavimentación de varios caminos, que suman casi medio kilómetro. También se construirá un nuevo colector para recoger las aguas residuales de varias viviendas y conectarlas a la red de saneamiento municipal.

Esta actuación, según recuerda el Gobierno asturiano en una nota de prensa, se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.