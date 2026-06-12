Movilización de profesores en Gijón: Reclaman jubilación a los 60 años

1095654.1.260.149.20260612122805 Profesores del IES Jovellanos, Doña Jimena y Fernández Vallín se concentran para reclamar la jubilación a los 60 años. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una representación de profesores de tres institutos de Gijón, Jovellanos, Doña Jimena y Fernández Vallín se han concentrado este viernes, convocados por CCOO Enseñanza Asturias, para reclamar la jubilación a los 60 años.

La profesora del IES Doña Jimena, María Rodríguez, a su vez miembro de la Junta de Personal Docente, ha explicado, en declaraciones a Europa Press frente al IES Jovellanos, donde ha tenido lugar la concentración, que CCOO pide adelantar la edad de jubilación a los 60 años de manera general.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la "discriminación" que se da en la actualidad en el profesorado, ya que quien ha aprobado la oposición antes de 2011 se puede jubilar a los 60 años, pero el resto ya sería a los 67 años.

Rodríguez ha agregado que adelantar la edad de jubilación permitiría rejuvenecer las plantillas y resultaría "muy positivo", también, para el alumnado.

Ha señalado, también, que esta es una reivindicación a nivel nacional y ha mostrado su deseo de que "pronto" pueda haber avances en este sentido.