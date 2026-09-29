Muere a los 92 años Gonzalo Suárez, un "polifacético" creador que recibió el Goya de Honor en 2026

Archivo - El cineasta y escritor Gonzalo Suárez - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID/OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Gonzalo Suárez ha fallecido este martes a los 92 años en Madrid, según ha dado a conocer en redes sociales la Academia de Cine, que destaca al realizador como un "polifacético creador".

"La Academia de Cine lamenta el fallecimiento del cineasta Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, a los 92 años en Madrid. El polifacético creador también fue reconocido con el Goya a Mejor Dirección por Remando al viento", ha publicado la institución.

La Asociación de Artistas e Intérpretes AISGE también ha despedido al realizador, al que califica como uno de "los más grandes". "Nunca es buen momento para despedir a los más grandes. El cine sagaz y poliédrico de Gonzalo Suárez nos acompañó desde siempre. Perderle duele en el alma. Sirva de bálsamo esta larga entrevista de hace 10 años: 'De niño hice cine en el pasillo de casa'", ha publicado la entidad.

El Ministerio de Cultura también ha lamentado el fallecimiento de Suárez, al que ha recordado como "una de las figuras más destacadas del cine español del siglo XX". "Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1990, Premio Nacional de Cine en 1991 y Goya de Honor en 2026, decimos adiós a una de las figuras más destacadas del cine español del siglo XX. Descanse en paz", ha publicado el departamento.

El exministro de Cultura y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, también ha lamentado la muerte del cineasta. "Siento mucho la pérdida de Gonzalo Suárez, uno de nuestros grandes del cine y la cultura. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. D.E.P.", ha escrito en X.

Entre las despedidas también destaca la del productor Agustín Almodóvar. "Hasta siempre, querido y admirado amigo", ha señalado en X. Asimismo, el Festival de Málaga también se ha sumado a los mensajes de condolencias y ha recordado que Suárez estuvo vinculado al certamen como presidente del Jurado de la Sección Oficial en su 15 edición, en 2012.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo Suárez, cineasta, escritor y guionista. Goya de Honor 2026, estuvo vinculado al Festival de Málaga como presidente del Jurado de la Sección Oficial en nuestra 15 edición, en 2012. Nuestro cariño a su familia y amigos. DEP", ha publicado la organización en X.

La Academia del Cinema Català también ha expresado su pesar por la muerte del cineasta, Goya de Honor 2026. ""Lamentamos profundamente la muerte del cineasta Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026. Desde la Academia del Cine Catalán, enviamos un fuerte abrazo a su familia, amistades y a toda la Academia de Cine en estos momentos de duelo", ha publicado la institución.

GOYA A LA MEJOR DIRECCIÓN POR 'REMANDO AL VIENTO'

Desde DAMA también han lamentado "profundamente" el fallecimiento de su socio Gonzalo Suárez y han destacado una trayectoria profesional "marcada por grandes obras como 'Remando al viento', por la que obtuvo el Goya a Mejor Dirección", que, según la entidad, "deja una huella imborrable en el audiovisual".

Nacido en Oviedo en 1934, Suárez fue uno de los precursores de la denominada Escuela de Barcelona. Estudió Filosofía y Letras y, antes de dedicarse al cine, fue ojeador de futbolistas a las órdenes de Helenio Herrera, para quien llegó a elaborar informes técnicos y tácticos. Su relación con el fútbol también estuvo vinculada a sus primeros trabajos periodísticos, ya que comenzó su carrera como articulista de fútbol y boxeo.

En su trayectoria como cineasta figuran títulos como 'Aoom', 'Beatriz', 'Reina zanahoria', 'Don Juan en los infiernos' o 'El portero', además de su trabajo en la conocida serie de televisión 'Los pazos de Ulloa'.

Durante su carrera, el realizador fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía en 1991, la Medalla de Oro de la Academia de Cine en 2026, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Luis Buñuel. También fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio, la primera vez que esta condecoración se otorgaba a un director de cine.

Hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años, trabajó con intérpretes como Charo López, Francisco Rabal, José Sacristán, Fernando Rey, Fernando Fernán-Gómez, Carmen Maura, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Abril, Marisa Paredes, Maribel Verdú, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Ana Belén, José Luis Gómez, Carmen Sevilla, Hugh Grant, María de Medeiros, Héctor Alterio y Donald Pleasence, entre otros.