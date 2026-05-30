Muere un corredor en la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista' de Cangas de Onís

Imagen de luto de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA) - FAPA

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un corredor que participaba en la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista', en Cangas de Onís, ha fallecido durante la celebración de la prueba este sábado.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la Media Maratón han emitido un comunicado, recogido por Europa Press, expresando su "más profundo pesar" por el fallecimiento del joven. "En estos momentos de enorme tristeza, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias, afecto y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que compartieron con él su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo", han dicho.

La pérdida de un deportista en el transcurso de una competición constituye para la Federación "una noticia profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana".

Explican que "desde el primer instante" se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones, interviniendo "de manera inmediata" los servicios sanitarios presentes en el evento, así como los equipos de emergencia movilizados. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los profesionales que le atendieron, relatan, "no fue posible evitar este trágico desenlace".

La Media Maratón Ruta de la Reconquista es una prueba que cada año reúne a centenares de personas "unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto". "Hoy esos mismos valores nos unen en el recuerdo y homenaje a quien perdió la vida mientras participaba en una actividad que amaba", han destacado.