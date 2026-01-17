Muere Graciano Torre, exconsejero de Industria y alcalde de San Martín del Rey Aurelio durante una década

Archivo - Graciano Torre, consejero de Economía y Empleo del principado de Asturias - ARMANDO ÁLVAREZ - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (SMRA) ha confirmado el fallecimiento de Graciano Torre, exconsejero de Industria y alcalde del concejo durante diez años, a los 74 años de edad.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha lamentado "profundamente" la muerte del político, que llevaba unos años alejado de la vida pública por motivos de salud. El consistorio ha declarado tres días de luto oficial y ha trasladado sus condolencias a la familia. La capilla ardiente se instalará en el salón de plenos de la Casa Consistorial, donde las banderas ondean a media asta, para "despedir con honores y honrar la memoria de un político ejemplar, carismático y comprometido que trabajó día a día por la mejora del municipio y el bienestar de los vecinos y vecinas de San Martín, cuya pérdida deja un profundo dolor".

De Torre, destacan que fue una de las "figuras referentes de la política asturiana desde los años 90 y durante más de dos décadas". Graciano Torre nació el 8 de febrero de 1951 en Carrocera, en San Martín del Rey Aurelio. Diplomado en Magisterio y licenciado en geografía e historia por la Universidad de Oviedo, inicio su carrera profesional como docente en la Enseñanza General Básica, y continuó como director del Colegio Público Rey Aurelio y del Centro de Profesores y Recursos del Nalón.

Militante en el partido socialista, dio el salto a la política, como alcalde de San Martín del Rey Aurelio entre los años 1991 y 2001, dos legislaturas y media gobernando con mayoría absoluta, hasta que es llamado por el entonces presidente Vicente Álvarez Areces, para formar parte del Gobierno del Principado de Asturias, primero como consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, (2001-2003), y después como consejero de Industria y Empleo (2003-2011).

Tras dos décadas dedicado a la vida política reanudó su actividad profesional como docente en el IES Juan José Calvo Miguel, en 2011, y un año después, recuperó la cartera como consejero de Economía y Empleo, bajo el mandato autonómico de Javier Fernández.

Graciano Torre fue presidente de la Mancomunidad de Servicios del Nalón, primer presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Comarcas Mineras (ACOM), presidente de la Red de Excelencia Territorial Europea, Miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), presidente de la Fundación Asturiana de la Energía, presidente de la Fundación Barredor, presidente de la Fundatec o presidente del Servicio Público de Empleo, además de ocupar cargos en diferentes consejos de administración como Mercasturias, Asturex o Itvasa.