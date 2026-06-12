Muere un hombre de 54 años en una salida de vía en la AS-16 en Soto del Barco

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 12 junio 2026 8:41
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   OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 54 años, vecino de Pravia, ha fallecido este viernes tras salirse de la vía el turismo que conducía en el punto kilométrico 3,9 de la AS-16, a la altura del tramo entre Riberas y Soto del Barco, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

   El siniestro, registrado a las 05.20 horas, consistió en una salida de vía con posterior colisión contra un semáforo. El fallecido era el único ocupante del vehículo.

   Hasta el lugar se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de Gijón y el equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca, de la Guardia Civil de Asturias.

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