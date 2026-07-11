Muere una joven asturiana de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)

Archivo - Helicóptero del Sacyl. - EUROPA PRESS - Archivo

VINUESA (SORIA), 11 (EUROPA PRESS)

La joven de 24 años, natural de Asturias, que resultó herida tras sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria), ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La joven permanecía ingresada en el hospital de Burgos en estado "muy grave", donde finalmente ha fallecido.

El suceso se produjo minutos antes de las 15.52 horas, cuando se avisó al 112 de un accidente en el que erstaban involucrados una moto y un turismo en Vinuesa, en un circuito en el acceso SO-811. La llamada avisaba que había una persona inconsciente. ç

Se trasladó aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias- Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado (HEMS), según el 112.

La joven fue trasladada en helicóptero, en estado muy grave, al hospital de Burgos.