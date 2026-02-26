Nace la comisión técnica de Educación e Investigación del Consejo de la Memoria Democrática de Asturias

Miembros de la comisión técnica de Educación e Investigación del Consejo de la Memoria Democrática de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica de Educación e Investigación del Consejo de la Memoria Democrática del Principado se ha constituido este jueves con el objetivo de facilitar la inclusión de este tipo de contenidos en el currículo educativo. Tras la primera reunión celebrada por este órgano, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que su propósito es analizar las distintas materias que podrán ser incorporadas al plan de estudios de los centros educativos.

En esta primera sesión también ha participado la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, según ha informado el Principado en nota de prensa. A juicio de Collado, "es un elemento fundamental para el alumnado el realizar este trabajo para dar a conocer de forma real la historia que sucedió en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma y en el país desde el golpe de estado de 1936".

Con esta iniciativa, el Consejo de la Memoria Democrática del Principado "refuerza su compromiso con la divulgación de la historia, la formación de nuevas generaciones en los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos".