Neumáticos Soledad Adquiere Auto Reparaciones Amado Gijón Y Amplía Su Red En Asturias - NEUMÁTICOS SOLEDAD

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Neumáticos Soledad ha reforzado su presencia en Asturias con la adquisición e integración de las instalaciones de Auto Reparaciones Amado Gijón, que pasarán a operar bajo la marca de la compañía.

Según ha informado la firma, la operación permitirá ampliar su red de servicio en el Principado y aumentar su plantilla con la incorporación del equipo humano de la empresa gijonesa. Con este movimiento, la compañía suma dos centros en Gijón y mantiene otro en Avilés.

La reorganización de la red asturiana permitirá diferenciar la atención a vehículos industriales y de transporte de la destinada a turismos y otros vehículos particulares. La empresa señala que el objetivo es mejorar la cobertura del servicio y reducir los tiempos de respuesta tanto para clientes profesionales como particulares.