"No cabe otra cosa que ponerse a buscar soluciones, no culpables", García (PSOE), sobre el vial de Jove

GIJÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, ha exigido este lunes que se convoque una reunión en la que esté presente una representación de los grupos municipales, del Principado de Asturias, de Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes, para buscar una solución para el vial de Jove.

"No cabe otra cosa que ponerse a buscar soluciones, no culpables", ha considerado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, al tiempo que ha opinado que no habla de un debate técnico, sino político de dar respuesta a una necesidad.

A su juicio, esa reunión no puede esperar más, ya que estamos en el mismo punto de partida de hace 30 años, cuando la movilización vecinal logró que no se hiciera un acceso en superficie por el valle de Jove al puerto de El Musel.

Por este motivo, para él, lo prioritario es encontrar una solución y esta solo se puede dar si participan de ella todos los actores interesados, según García.

"Esas soluciones no pueden descartar nada", ha advertido el dirigente local socialista, con referencia a informes técnicos que avalaban el soterramiento o el estudiar otros espacios alternativos para el acceso, como pueda ser la opción que se había mirado por Aboño e incluso otros modelos que eviten el vial en superficie.

En el caso de la alternativa por Aboño, ha indicado que sería necesario el conocer la opinión de este concejo, del que ha recalcado que también sufre la contaminación.

Y si bien ha apuntado que no se cierran a ninguna alternativa, ha dejado claro que lo que no puede ser es por Jove en superficie. Con todo, ha señalado que los vecinos reivindicarán lo que consideren oportuno y las fuerzas políticas, en su conjunto, con representación en las instituciones deben hacer lo propio.

Ha insistido, asimismo, en la reunión propuesta a cuatro bandas debe buscarse "con honestidad" una solución, y "no excusas o culpables".

García, por otra parte, ha criticado la postura de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), una vez conocida la decisión del Ministerio. "Si la alcaldesa conociese la historia de esta ciudad en el primer momento tendría que haber dicho: 'señores, yo no me levanto de esta mesa si no me dicen que es una broma'", le ha criticado.

Además, ha llamado la atención sobre que Moriyón, en un principio, trató de hacer ver que las compensaciones por no hacer el vial soterrado podían ser "útiles". Sobre ello, ha recalcado que esos compromisos del Ministerio "ya estaban ahí", con independencia a lo que suceda con el vial de Jove.

García ha reivindicado que el PSOE es la fuerza más votada en la ciudad, a lo que ha adelantado que va a estar en la solución, pero quiere hacerlo de manera "compartida" con todas las fuerzas.