Nueve municipios asturianos tendrán este jueves un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales

Índice De Riesgo De Incendios Forestales - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 78 municipios asturianos presentarán este jueves día 13 de agosto un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'alto'.

Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos que presentarán un índice 'muy alto' están ubicados en el occidente asturiano. Se trata de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón.