Oliu (Sabadell), tras el fracaso de la OPA: "Ahora toca trabajar en lo de siempre"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, atiende a los medios en Oviedo con motivo de su asistencia a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, se ha mostrado "muy satisfecho" y "orgulloso" por la confianza de los accionistas de su banco tras el fracaso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA. "Ahora toca trabajar en lo de siempre", ha dicho, mostrándose "satisfecho" por haber aclarado el futuro de la entidad.

"Estamos satisfechos por haber aclarado nuestro futuro y poder seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes, que es nuestra misión", ha afirmado Oliu ante las preguntas de los periodistas que lo esperaban el hall del Hotel de la Reconquista de Oviedo, a donde se ha desplazado con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

El máximo responsable de la entidad bancaria ha insistido en que este periodo de incertidumbre "ha fortalecido" al Banco Sabadell, ya que "a pesar de tener una incertidumbre como consecuencia de la OPA, ha mejorado todos sus parámetros" y ha salido adelante "con el apoyo abrumador de nuestros accionistas".

"Me siento muy satisfecho, evidentemente muy orgulloso y muy satisfecho de la confianza que nos han manifestado", ha recalcado Oliu, quien ha asegurado que ahora toca "trabajar en lo de siempre, que es en el beneficio de nuestros clientes y en el beneficio de nuestros accionistas".

Por último, el presidente del Banco Sabadell ha señalado que el equipo ejecutivo de la entidad está "absolutamente ilusionado" y que van a cumplir con todos los planes que han puesto de manifiesto en público.