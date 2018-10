La ONCE incorpora 60 nuevos afiliados con ceguera en Asturias, hasta sumar los 1.584 en 2017

Publicado 02/08/2018 11:54:01 CET

OVIEDO, 2 Ago.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha incorporado a 60 nuevos afiliados con ceguera en Asturias en 2017, hasta sumar un total de 1.584 inscritos en una organización que a nivel nacional atiende a más de 72.000 personas ciegas.

Así se desprende del informe 'Valor Compartido 2017', presentado este jueves por el delegado territorial de la ONCE en Asturias, Pedro Ortiz Castillo, y la presidenta del Consejo Territorial, Aitana Martínez Ballesteros, en rueda de prensa. La memoria refleja además que el Grupo Social ONCE, que incluye la Fundación ONCE, Ilunion y la ONCE, ha alcanzado los 1.590 trabajadores en Asturias, de los cuales 562 son vendedores de cupón y el resto de productos. A nivel nacional el número de trabajadores del grupo asciende a 70.625 empleados.

Se trata, según Pedro Ortiz, de un "hecho muy relevante" para la organización, ya que del total de empleados el 58 por ciento son personas con una discapacidad reconocida de más del 33 por ciento --3.287 con discapacidad intelectual, 3.329 con enfermedad mental y 3.284 personas sordas--. Esto ha convertido al grupo en la "cuarta organización" en creación de empleo en España, algo que, según Aitana Martínez, es "un orgullo" porque demuestra que son capaces de "crear empleo para todas las personas".

En cuanto a la ONCE, que cumple 80 años como organización, el informe evidencia un incremento del 3,9 por ciento de las ventas a nivel nacional hasta alcanzar los 1.992 millones de euros, algo que en Asturias se traduce en un incremento de 400.000 euros respecto a 2016, con 47 millones de euros en ventas.

Esta actividad, ha precisado Ortiz, es "uno de los medios para conseguir el fin", que no es otro que el que propició la creación de la ONCE hace 80 años "cuando un grupo de ciegos se negaron a la mendicidad y querían tener una vida independiente". La ONCE, ha añadido, está logrando ser una institución que cumple con su objetivo de conseguir "la plena inclusión social de todos los afiliados" gracias a la ciudadanía.

"No va a dejar de haber personas que tengan necesidades sensoriales, físicas o mentales, tenemos un medio, la venta de productos de juego, que permite ese fin", ha añadido para después señalar que, cuando la ONCE mejora sus cuentas de resultado, estos buenos datos revierten en inversiones para incrementar las prestaciones y servicios que ofrecen.

En este sentido, el informe refleja que de cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52% se destina a premios, un 35,9 por ciento a salarios y gastos de gestión del juego, y el restante 10,7 por ciento directamente a inversión social destinada a personas ciegas o con otra discapacidad, sumando en 2017 un total de 212,7 millones de euros.

La acción social incluye la atención a más de 7.500 estudiantes ciegos --126 en Asturias--, la entrega de 141 perros guía --25 en el Principado--, la prestación de más de 31.000 servicios especializados o la atención a 451 personas sordociegas, de las cuales una veintena se encuentran en Asturias.

INSERCIÓN LABORAL

En 2017, desde la ONCE, Fundación Once e Ilunion se impulsaron 11.449 puestos de trabajo, de los cuales 2.000 son internos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades. En Asturias lograron impulsar 663 empleos.

En los últimos cinco años, el Grupo Social ONCE ha creado empleo en España para más de 47.000 personas con discapacidad y ha invertido 1.200 millones de euros en su inclusión social.