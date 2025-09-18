La ONCE reparte en Gijón 175.000 euros en cinco cupones premiados en el sorteo diario

Cada uno de los boletos está agraciado con 35.000 euros

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Gijón 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado miércoles, cuyo número ganador fue 62574 Serie 036.

Según una nota de prensa de la ONCE, ha sido Carmen Regueiro Sampedro la vendedora que ha llevado la suerte a Gijón, desde su punto de venta ubicado en el número 7 de la calle Velázquez, Farmacia Gijón.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.