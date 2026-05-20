La oposición y los grupos de la izquierda chocan por la tramitación y paralización de leyes en la Junta General

Archivo - Diputados en el hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias han confrontado este miércoles sus posturas en torno a la paralización temporal de dos proyectos legislativos que la Comisión Europea revisará, así como sobre los mecanismos y plazos de tramitación elegidos para exonerar del pago por la percepción indebida del salario social a miles de asturianos y la regulación del acceso de menores a espectáculos taurinos.

La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha explicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles que el proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias "se va a paralizar por el mismo motivo que la normativa de bebidas energéticas, al estar realizándose una consulta a la Comisión Europea por su posible afectación al mercado interior". No obstante, ha precisado que si en tres meses no hay un pronunciamiento, se podría continuar con el procedimiento.

Carcedo también se ha referido a la proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista y Convocatoria para Asturias, la cual es una modificación puntual de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales para que las personas vulnerables que han recibido prestaciones básicas, como el salario social o el ingreso mínimo vital, no tengan que devolver esos recursos al Principado ya que "son personas que los necesitan para sus necesidades básicas y no tienen capacidad de devolución".

La portavoz socialista ha indicado que se llevará al Pleno de la próxima semana la toma en consideración para que se tramite por vía de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos, después de que los grupos de la derecha rechazaran la opción de lectura única.

Por parte del PP, el diputado Luis Venta ha criticado la gestión legislativa del Ejecutivo, tildando de "caos" la paralización de los proyectos de ley que la Comisión Europea revisará. Venta ha denunciado que el Gobierno autonómico "dice que legisla pero no sabe legislar" y ha acusado a la consejería correspondiente de enviar proyectos "claramente irregulares" que incumplen normativas nacionales y europeas, lo que a su juicio demuestra una total "falta de criterio" que hace perder el tiempo a la Cámara con proyectos que están "claramente cojos".

"Tienen todo un batallón, una legión de asesores. Los que más asesores tienen a lo largo de toda la democracia en Asturias, pero son incapaces de traer un proyecto de ley que se ajuste a la legalidad nacional e internacional", ha aseverado haciendo referencia a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico.

Desde Vox, ya la semana pasada el diputado Javier Jové criticó en una rueda de prensa el "ridículo" del Gobierno asturiano por "impulsar leyes que van contra la normativa estatal y europea" avanzando que los dos proyectos mencionados habían sido paralizados.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha replicado a las críticas de la oposición sobre la paralización de las iniciativas legislativas que tienen que ver con los con la protección de los consumidores y las bebidas energéticas, negando que hayan entrado en conflicto con el marco estatal o europeo.

Vegas ha aclarado que, al abordar materias de ámbito comunitario, el procedimiento exige de manera rigurosa la solicitud de un informe de carácter preceptivo. Según ha detallado, este trámite obliga a suspender la tramitación parlamentaria durante tres meses, lo que se enmarca dentro de la "más absoluta normalidad" para leyes que afectan al mercado interior o a los derechos de los consumidores.

El diputado de Convocatoria ha desestimado los reproches del PP sobre el personal eventual del Gobierno autonómico, asegurando que Asturias se sitúa "a la cola" en número de asesores frente a comunidades gobernadas por los 'populares' como Madrid o Murcia. Ha defendido también como algo habitual que se encargue la elaboración técnica de los anteproyectos a expertos universitarios destacados y ha subrayado que la labor de la Cámara es, precisamente, mejorar dichos textos durante la fase legislativa.

Vegas también ha arremetido contra la actitud del PP, a la que ha calificado de "filibusterismo político", al votar en contra tanto de la lectura única como del trámite de urgencia de la ley que tiene que ver con ayudas sociales y poniendo "piedras en el camino" para proteger a los ciudadanos más vulnerables. "Hablamos de un asunto que afecta a muchas personas en Asturias a las que se les está reclamando la devolución de esas ayudas cobradas, sin que ellos sean responsables de esta situación", ha destacado, recordado que se debió por "un mal funcionamiento de la Administración".

Asimismo, Vegas ha censurado al PP por "bloquear" la proposición de ley de espectáculos públicos orientada a restringir la entrada de menores a festejos taurinos y prohibir la venta de alcohol en dichos eventos. Ante esta situación, ha recordado la ya anunciada retirada de la iniciativa original, que se sustanciará en el Pleno de la próxima semana, para registrar una nueva proposición de ley en los mismos términos, volviendo a solicitar una lectura única que espera que no les sea denegada.

En una línea muy similar, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha coincidido en denunciar el "bloqueo activo" ejercido por la derecha frente a normativas que "aportan cosas buenas para la ciudadanía" pero que "no están dentro de su línea ideológica".

"Entendemos que es una estrategia de la derecha que evidentemente no solo no compartimos, sino que nos parece bastante reprobable. Lo que no parece muy lógico es hacer perder tiempo a esta Cámara", ha añadido.

Por último, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha rebatido los reproches de la izquierda. Pumares ha argumentado que la lectura única es un mecanismo excepcional que requiere un amplio consenso y "no es una herramienta que haya que utilizar sí o sí". A este respecto, el parlamentario ha sostenido que la iniciativa que tiene que ver con la devolución de ayudas sociales no cumple las condiciones para este procedimiento abreviado, atendiendo también a los reparos de los letrados de la Junta General, y ha apuntado que la reforma relativa a los espectáculos taurinos "no es una ley tan importante como para que haya que tramitarla en lectura única".