Organizadores de fiestas populares de Gijón rechazan las críticas de OTEA a las romerías y exigen respeto

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Vive lo que sentimos', integrada por 17 fiestas autogestionadas y sin ánimo de lucro del concejo de Gijón, ha expresado este domingo su "profundo malestar y absoluto rechazo" ante las declaraciones realizadas por el presidente de OTEA en Gijón, Ángel Lorenzo, en las que, según apuntan, "cuestionaba la presencia de barracas y eventos en las romerías locales".

En un comunicado, la plataforma subraya que las fiestas populares de los barrios y parroquias gijonesas forman parte esencial de la identidad local y asturiana, se mantienen gracias al esfuerzo vecinal y atraen cada año a numerosos visitantes que valoran su autenticidad. "Rechazamos de plano cualquier intento de desprestigiar o señalar a 'les romeríes' como un problema para la hostelería o para la ciudad", señalan.

Los organizadores critican que "solo se cuestione la presencia de estos eventos cuando no son gestionados por OTEA o su entorno, mientras que otros acontecimientos como Octobers, Sant Patricios o Ferias de Abril no reciben críticas similares". Además, destacan el respaldo de la hostelería local, que colabora con las romerías y contribuye a su carácter social y económico.

La plataforma concluye el comunicado reclamando "una rectificación pública y un mayor respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra historia común".