El órgano barroco de Pravia clausura este sábado el I Ciclo Internacional con un concierto de música italiana

Órgano De La Colegiata De Pravia - ASOCIACIÓN ORLOS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El órgano barroco de la Colegiata de Santa María la Mayor de Pravia acogerá este fin de semana la clausura del I Ciclo Internacional de Órgano de Asturias, una iniciativa organizada por la Asociación Asturiana Pro-Órgano 'Orlos' que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias y del Arzobispado de Oviedo.

La programación se ha iniciado este viernes, 9 de octubre, a las 11.00 horas, con una audición didáctica impartida desde el coro por la directora artística del certamen, Susana Lastra, dirigida a un grupo de escolares del IES Pravia y abierta al público general hasta completar aforo. El instrumento ha sido puesto a punto para la ocasión por un maestro organero.

El broche final del ciclo se celebrará este sábado a partir de las 20.30 horas, con entrada libre, a cargo del organista italiano Ferruccio Bartoletti, quien ofrecerá un repertorio dedicado a la música italiana de la época de esplendor de la ópera, según ha informado la organización en nota de prensa.

Este concierto culmina la primera edición del certamen tras haber registrado un lleno de público en las actuaciones previas celebradas en Valdediós (Villaviciosa) y Puerto de Vega (Navia). El órgano de la Colegiata de Pravia fue declarado oficialmente Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2017.