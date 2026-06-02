Oviedo aprueba un suplemento de 1,7 millones para gasto social, personal y horas extra de la Policía Local

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OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado un suplemento de crédito y un crédito extraordinario por importe de más de 1,73 millones de euros, destinado a gastos de personal y ampliación de cuantías en subvenciones nominativas para entidades como Cáritas o Fundación Secretariado Gitano.

El suplemento contempla 1,31 millones de euros para el capítulo de personal, en el que se incluye la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la previsión del área de Seguridad Ciudadana de gasto en horas extra de la Policía Local y Bomberos hasta fin de año. Por otro lado, se suplementan con 196.000 euros subvenciones nominativas a Cáritas, Proyecto Hombre o Secretariado Gitano entre otras.

Se suplementa además la partida relativa a inversiones, edificios y otras construcciones, edificios y patrimonio municipal, por importe de 85.966 euros. Finalmente, el crédito extraordinario número 2, se refiere a la partida del capítulo 6 de proyectos complejos, edificios y patrimonio municipal, por importe de 133.319 euros.

Esta modificación presupuestaria ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha reprochado al Ejecutivo su "falta de previsión" para asumir gastos "previsibles" que deberían estar contemplados en el presupuesto vigente. Peralta se ha detenido en el crédito para la Policía Local, criticando que parte de las horas extra que se contemplan son para "sancionar" a los ovetenses y no a "mantener e incrementar la seguridad" en los barrios. "No solo están asfixiando fiscalmente a los vecinos, sino que utilizan su propio dinero para multarlos y vigilarlos", ha aseverado.

Por su parte, el concejal de IU, Alejandro Suárez ha recordado a Vox que la modificación incluye partidas para entidades como Cáritas que, en su "contacto con la realidad" tiene nuevas necesidades. Además ha explicado que la modificación presupuestaria incluye también los gastos derivados de la tasa de reposición y ha rechazado la postura de Vox de "generar una imagen de que la administración va mal".

Desde el Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve ha puesto el foco en el incremento presupuestario relativo a las horas extra de la Policía Local hasta fin de año, que se justifica en la necesidad de mantener la seguridad ciudadana, cubrir bajas, vacaciones o la centralita. "Esta situación no responde a una circunstancia excepcional ni imprevisible", ha dicho, sino a una "mala gestión y falta de previsión del Gobierno".

A este respecto, la concejala de Economía, Leticia González, ha explicado que estos créditos no se presentan por "falta de planificación municipal" sino por la "incertidumbre y la improvisación permanente" que genera, a su juicio, el Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha dicho, "es incapaz de ofrecer estabilidad, previsión y seguridad a las administraciones locales".