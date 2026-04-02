Oviedo participa en proyecto de digitalización industrial y logística del Principado

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo participa en el proyecto impulsado por el Principado de Asturias para el desarrollo de una plataforma digital orientada a reforzar la competitividad industrial, logística y energética del territorio, en el marco de la convocatoria RedCyTI de Red.es.

En el caso de Oviedo, esta iniciativa permitirá avanzar en la transformación digital del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela), incorporando herramientas que integrarán información en tiempo real sobre la actividad de las empresas, los flujos de tráfico, las infraestructuras y los servicios disponibles, tal y como ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El objetivo es disponer de un entorno completamente digitalizado que facilite tanto la gestión interna como la toma de decisiones por parte de empresas y administraciones, y que, al mismo tiempo, se convierta en una herramienta eficaz para atraer inversión y nuevas oportunidades de negocio.

La plataforma permitirá centralizar datos clave y ponerlos a disposición de potenciales inversores, ofreciendo una visión completa, actualizada y fiable del ecosistema empresarial del municipio, reforzando así el posicionamiento de Oviedo como una ciudad preparada para competir en el ámbito industrial y logístico.

Este proyecto se enmarca en la evolución del Gemelo Digital del Territorio, incorporando nuevas capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia de los procesos productivos y la planificación empresarial.