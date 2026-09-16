PACMA celebra la exclusión de Athisa del proceso para gestionar el albergue municipal de Oviedo

Albergue de Animales de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha celebrado la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de excluir a Athisa Medio Ambiente del procedimiento de licitación para la gestión del albergue municipal de animales 'Perra Policía Lúa', tras concluir un informe técnico municipal que la entidad no cumplía los requisitos formativos exigidos en el pliego.

La formación recuerda en una nota de prensa que había trasladado esta preocupación al Consistorio mediante un escrito presentado el pasado mes de agosto para solicitar que el servicio no quedase en manos de Athisa. En ese escrito, advertían de los antecedentes de la compañía, que "ha sido objeto de denuncias y controversias relacionadas con la gestión de centros de animales en diferentes ciudades española, sin que conste hasta el momento una condena firme al respecto".

PACMA agradece la atención prestada a esta cuestión por el concejal responsable del área de Animales y Salud Pública, Ignacio Cuesta, así como por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que "se interesaron, entre otros, por la situación y las preocupaciones trasladadas en torno al futuro del albergue".

La formación animalista confía en que el nuevo pliego permita a la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, encargada del centro durante los últimos años y cuya labor ha calificado de positiva, optar nuevamente a la adjudicación del servicio.