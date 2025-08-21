Pacma denuncia ante la Guardia Civil el sorteo de una potra en Teverga (Asturias)

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (Pacma) ha informado este jueves de que ha formulado una denuncia ante la Guardia Civil (Seprona) por el sorteo de una potra de cinco meses de edad, anunciado por la Asociación Juvenil El Privilegio en redes sociales, con motivo de las fiestas de San Justo en Páramo-Teverga (Asturias).

El evento, previsto para el próximo 25 de agosto de 2025, ofrece como premio al ganador de la rifa "una potra o, en su defecto, 700 euros en metálico", vinculando el resultado a las cifras del cupón de la ONCE.

Según Pacma, este sorteo constituye una infracción administrativa de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que prohíbe expresamente la utilización de animales como reclamo, recompensa, premio, rifa o promoción.

La formación política advierte además de que la entrega del animal se plantea sin ningún tipo de control respecto a la persona destinataria, lo que incluye aspectos básicos como la edad, la capacitación o posibles inhabilitaciones previas para la tenencia de animales. Además, dicen que la organización juvenil ya habría realizado sorteos similares en años anteriores, según constaría en sus propias redes sociales.

Desde Pacma, que aportan un moedelo de papeleta del sorteo, señalan que la Ley de Bienestar Animal tipifica estas conductas como infracciones graves, sancionables con multas de entre 10.001 y 50.000 euros, y contempla medidas accesorias como el decomiso del animal, la clausura de actividades o la inhabilitación para la tenencia y manejo de animales.

Exigen la paralización inmediata del sorteo, la apertura de diligencias y el traslado de la potra a un santuario o centro de protección animal, donde "pueda garantizarse su seguridad".