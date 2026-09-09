El Palacio de Valdecarzana acoge una charla sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en Avilés

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El historiador Pablo Alcántara ofrecerá una charla sobre los bombardeos de laLegión Cóndor en Avilés. Autor de 'Antes Trubia que Gernika (octubre de 1926-octubre de 1937): los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias', Alcántara estará el viernes a las 19.00 horas en el Palacio de Valdecarzana.

La charla se enmarca en la celebración de 'Les Xornaes Culturales Asturies en Guerra 90 años', que se van a desarrollar de forma itinerante en distintos ayuntamientos asturianos durante el 2026 y 2027. Dentro de estas jornadas se realizará una exposición del mismo nombre que se inaugurará en Langreo el 15 de octubre y podrá visitarte en Asturias hasta finales del 2027, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa.

En la charla se proyectarán imágenes de los sucesos y se analizará el desarrollo de los acontecimientos, su incidencia en relación con los frentes de guerra y la retaguardia republicana asturiana.